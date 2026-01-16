Napoli su En-Nesyri, sul piatto proposto uno scambio a sorpresa

Il Napoli sta provando a muovere pedine sul mercato, ma tutto è legato al mercato in uscita. Come noto, infatti, il club potrà muoversi a ‘saldo zero’, e dunque non sarà possibile portare nuovi giocatori alla corte di Antonio Conte senza che qualcuno degli elementi attualmente in rosa faccia posto con andando ad inserire denaro nella casse del club partenopeo.

Mercato Napoli, resta il caso Lucca

Quello di Lorenzo Lucca sembra essere il caso più caldo in tema di mercato in uscita. L’ex attaccante dell’Udinese ha diverse offerte dall’esterno: tra queste il Benfica così come l’interesse spuntato nelle ultime ore da parte dell’Al Hilal.

Al tempo stesso, però, sembra che lo stesso Lucca abbia posto un veto sulla sua partenza: un addio, sì, ma soltanto per restare in Italia. Giocarsi ancora le sue chance a Napoli, poi, sarebbe una soluzione paventata e caldeggiata dallo stesso calciatore.

Napoli su En-Nesyri, spunta uno scambio

Nel frattempo, Giovanni Manna continua a seguire quelli che potrebbero essere i profili ideali per il club azzurro. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in cima alla lista è quello di En-Nesyri. Dal Fenerbahce – si legge – sarebbe stato anche proposto uno scambio agli azzurri.