Napoli, che attacco alla società: l’ha detto sulla situazione infortuni

Non si sta sicuramente rivelando semplice la stagione del Napoli campione d’Italia. Il club partenopeo partiva per difendere il tricolore sul petto, forte anche di un mercato faraonico. Arrivati al giro di boa, però, la vetta dista già sei punti, con il sogno secondo Scudetto di fila che rischia di restare tale. Uno dei principali problemi dell’annata azzurra sono senza dubbio i tanti infortuni, che di fatto non hanno mai permesso ad Antonio Conte di avere tutta la rosa a disposizione. Proprio su questo tema è arrivato un duro attacco alla società.

Infortuni Napoli, l’attacco di Auriemma: “Qualcuno chiamerà ‘Chi l’ha visto?‘ “

Nel suo ultimo video YouTube, il noto giornalista e tifoso napoletano Raffaele Auriemma ha tirato una frecciata neanche troppo velata al club partenopeo. Il tema riguarda proprio gli infortuni e soprattutto la poca chiarezza che c’è attorno alle date dei rientri dei tanti giocatori al momento ai box. Di seguito le sue parole:

I tifosi del Napoli vogliono capire che fine hanno fatto gli infortunati. Di Lukaku si diceva che sarebbe rientrato il 30 novembre, ma al momento è sparito e non si sa quando tornerà. Poi c’è Anguissa che sarebbe dovuto tornare a metà gennaio, ma ora si parla di fine mese.