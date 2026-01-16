Mercato Napoli, non solo Lucca e Lang: pressing di un club italiano su un altro azzurro

Il mercato del Napoli è legato a quelle che saranno le cessioni. I nomi al centro del dibattito restano Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il primo sembra più vicino alla cessione, con diversi club esteri che starebbero spingendo per prelevare l’ex giocatore dell’Udinese; l’ex PSV, invece, vorrebbe convincere Conte a puntare ancora su di lui ma il feeling con l’allenatore non sembra essere sbocciato in maniera decisiva.

Mercato Napoli, un altro azzurro verso l’addio

Oltre a Lucca e Lang, dei quali in queste ore si è parlato tanto, c’è anche un altro calciatore della rosa azzurra che potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato. Pasquadra Mazzocchi, infatti, sarebbe nel mirino del Sassuolo ormai da settimane.

L’ex Salernitana ha trovato poco spazio fino a questo momento, lasciare Napoli vorrebbe dire mettersi in discussione in una piazza che gli darebbe maggiore minutaglia e senza dubbio la possibilità di emergere restando in Serie A.

Sassuolo su Mazzocchi: le ultime

Come detto, sulle orme di Mazzocchi ci sarebbe il Sassuolo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato le ultime sulla situazione.