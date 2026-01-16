Mercato Napoli, due nuovi attaccanti? Spunta l’ipotesi con l’addio di Lucca

Il mercato del Napoli, come noto, è vincolato dal ‘saldo zero’ che frenerà il club azzurro sugli investimenti in entrata. Tutto è legato a quelle che saranno le cessioni, ed è per questo che Giovanni Manna sta lavorando e valutando quelli che potrebbero essere gli azzurri in partenza, legati ad uno scarso utilizzo da parte di Antonio Conte.
Mercato Napoli, l’addio di Lucca e l’idea di Inzaghi
Lorenzo Lucca resta il primo indiziato per lasciare Napoli in questa sessione di mercato. L’attaccante – come riportato nelle scorse ore – è finito nelle mire dell’Al Hilal.
Simone Inzaghi vorrebbe convincerlo ad accettare la proposta araba, e questo potrebbe spingere addirittura il club azzurro ad inserire due nuove pedine all’interno del reparto avanzato a disposizione di Conte.
Addio Lucca e due nuovi attaccanti: l’ipotesi
Ci sono importanti novità in questo senso. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la cessione di Lucca potrebbe addirittura portare a due nuovi innesti.
“Nell’Al Hilal gioca Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 22 anni che piace molto al Napoli. Talento, fantasia, fiuto del gol, può giocare sia da trequartista che da prima punta di movimento: un doppio ruolo che si sposa perfettamente con le esigenze del Napoli.
Inzaghi vuole cercare di convincere Lucca, mentre il Napoli aspetta di capire come evolveranno i colloqui tra le parti. Weekend di riflessione per tutti, poi si vedrà: En-Nesyri o Marcos Leonardo. O entrambi. Idee chiare per migliorare il Napoli”.