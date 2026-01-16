Mercato Napoli, due nuovi attaccanti? Spunta l’ipotesi con l’addio di Lucca

Il mercato del Napoli, come noto, è vincolato dal ‘saldo zero’ che frenerà il club azzurro sugli investimenti in entrata. Tutto è legato a quelle che saranno le cessioni, ed è per questo che Giovanni Manna sta lavorando e valutando quelli che potrebbero essere gli azzurri in partenza, legati ad uno scarso utilizzo da parte di Antonio Conte.

Mercato Napoli, l’addio di Lucca e l’idea di Inzaghi

Lorenzo Lucca resta il primo indiziato per lasciare Napoli in questa sessione di mercato. L’attaccante – come riportato nelle scorse ore – è finito nelle mire dell’Al Hilal.

Simone Inzaghi vorrebbe convincerlo ad accettare la proposta araba, e questo potrebbe spingere addirittura il club azzurro ad inserire due nuove pedine all’interno del reparto avanzato a disposizione di Conte.

Addio Lucca e due nuovi attaccanti: l’ipotesi

Ci sono importanti novità in questo senso. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la cessione di Lucca potrebbe addirittura portare a due nuovi innesti.