Napoli-Sassuolo, Conte pronto a cambiare: si va verso tre novità

Se è vero che l’amaro in bocca dopo il match contro il Parma sembra davvero difficile da lasciarsi alle spalle, è anche vero che in casa Napoli non c’è tempo di crogiolarsi in pensieri e ‘What if’. La sfida contro il Sassuolo si avvicina, e per Antonio Conte potrebbero esserci delle novità.

Napoli-Sassuolo, l’idea di Conte e i possibili cambiamenti

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli sarebbe pronto ad apportare delle variazioni rispetto all’ultima uscita contro il Parma.