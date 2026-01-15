Napoli-Sassuolo, Conte pronto a cambiare: si va verso tre novità

Se è vero che l’amaro in bocca dopo il match contro il Parma sembra davvero difficile da lasciarsi alle spalle, è anche vero che in casa Napoli non c’è tempo di crogiolarsi in pensieri e ‘What if’. La sfida contro il Sassuolo si avvicina, e per Antonio Conte potrebbero esserci delle novità.
Napoli-Sassuolo, l’idea di Conte e i possibili cambiamenti
Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli sarebbe pronto ad apportare delle variazioni rispetto all’ultima uscita contro il Parma.
“Sabato si torna di nuovo a Fuorigrotta, alle ore 18, per la sfida contro il Sassuolo. Pronte altre novità di formazione dal primo minuto con Juan Jesus, ieri squalificato, Spinazzola a sinistra ed Elmas nei due dietro Hojlund. Per Neres condizioni da valutare dopo i pochi minuti di ieri con la sostituzione”.