Guerri Napoli perde contro Armani Milano, ma è comunque festa: Trapani regala la Coppa Italia

Sono Leonardo Zullo, giornalista, telecronista e video editor, già collaboratore di Calciomercato.it e dal 2024 faccio parte della famiglia di SpazioNapoli. Laureato in Scienze della Comunicazione, credo nel team building: un grande obiettivo si raggiunge con il lavoro di squadra e una buona intesa col gruppo. Mi cibo di sport. Un canestro sulla sirena o un gol al novantesimo può cambiarmi una giornata. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania N. 182085