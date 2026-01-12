Guerri Napoli perde contro Armani Milano, ma è comunque festa: Trapani regala la Coppa Italia

Guerri Napoli Basketball perde contro Armani Milano 71-77, ma conquista ugualmente la qualificazione alle final eight di Coppa Italia.
Poco prima dell’inizio dell’ultima gara di Coppa Italia arriva l’ufficializzazione dalla FIP: Trapani esclusa dal campionato di Serie A di basket, a causa dei problemi con l’iscrizione al campionato e le due ultime sconfitte a tavolino accumulate, che falsano la regolarità della stagione. Problemi a casa Antonini, che continua a far battaglia contro la Federbasket. Ma con l’annullamento di tutte le partite di Sharks, Napoli mantiene l’ottava posizione in classifica e si qualifica come ultima alle final eight di Coppa Italia. Sfiderà Bologna.
Primo quarto
Milano parte con un 0/3, poi Napoli sblocca il punteggio con Flagg. Flagg particolarmente caldo nei primi minuti, bene anche Croswell nel proprio pitturato a difendere il canestro. Armani a ritmi bassissimi, gli azzurri provano a spingere anche da 3 con Bolton e Flagg. Parziale di Napoli di 10 a 2 negli ultimi due minuti e mezzo. Armani chiude il primo quarto con zero su nove da tre 23-15
Secondo quarto
Milano alza il livello della difesa, ma Naz Mitrou-Long prova a scuotersi con una tripla da lontanissimo. Successivamente scalda il palazzo con un reverse in contropiede. Napoli gioca con leggerezza, ma con una grandissima attenzione in difesa. Flagg continua ad essere caldissimo dalla lunga distanza. La formazione di Peppe Poeta aumenta i giri del motore, ma senza riuscire a segnare canestri puliti. Dopo 20 minuti solo una realizzazione dall’arco su 15 tentativi. Gli azzurri chiudono il primo tempo in vantaggio. 38-32
Terzo quarto
Milano entra con il piede giusto. Pessimo approccio degli azzurri, dopo 4 minuti Magro è costretto a chiamare timeout. Parziale Milano di 9 a 2. Bolton e Croswell rianimano l’Alcott Arena, prima con una stoppata clamorosa su Nebo, poi con una tripla di Rasir dall’angolo. Flagg è una sentenza dall’arco. In 30 secondi ne piazza due che riportano Napoli a +5. Armoni Brooks smuove la casella dei suoi tiri da tre proprio allo scadere del terzo quarto, con una tripla che porta Milano a -3. 55-52
Quarto quarto
L’ultimo periodo comincia con una tripla segnata per parte. A Naz risponde Brooks. Il numero 12 di Milano insiste dall’arco, si è svegliato, è ne mette una pesantissima per il pareggio. A 7′ dalla fine, flopping di LeDay che si becca anche il tecnico. Shields da fermo riporta Milano su con una tripla fantastica. Si alza l’agonismo, si alza il livello sul parquet. A un minuto dal termine, Naz sbaglia due tiri liberi deleteri. Milano conquista altri due punti, ma poco male per Napoli che grazie all’esclusione dal campionato di Trapani riesce a conquistare un posto in Coppa Italia. 71-77