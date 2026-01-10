VIDEO – Il Napoli è arrivato a Milano: accoglienza calorosa, spunta la domanda a Conte

Il Napoli è arrivato in quel di Milano. Gli azzurri si preparano per affrontare la sfida contro l’Inter, match cruciale per la squadra di Antonio Conte. Per il Napoli sarà fondamentale non perdere ulteriore terreno rispetto ai nerazzurri che ad oggi godono di un +4 sui partenopei.

Inter-Napoli, l’arrivo a Milano degli azzurri

Come detto, proprio in questi minuti la squadra azzurra è arrivata in quel di Milano dove ad accogliere il pullman c’erano diversi tifosi che hanno voluto fin da subito far sentire affetto e calore alla squadra.

Volti concentrati si sono visti al momento dell’arrivo, a testimonianza di quanto nell’ambiente ci sia grande consapevolezza dell’importanza legata all’impegno dei partenopei proprio in queste ore.

VIDEO – Napoli a Milano: Conte si concede alle foto e spunta la domanda

Antonio Conte non si è sottratto, però, allo sguardo dei tifosi e all’entusiasmo di chi ha deciso di aspettare la squadra anche per strappare una foto. E cosi proprio l’allenatore si è mostrato disponibile a qualche scatto anche con i più piccoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Il clima attorno al match è rovente: il Napoli deve trovare concentrazioni nel minor tempo possibile: mancano ormai poche ore all’inizio di una delle sfide più improntanti della stagione per i ragazzi di Conte. Tra i piccoli tifosi, poi, c’è uno che pone una domanda al tecnico: “Ma David Neres gioca?”.