Mercato Napoli, brutte notizie per l’obiettivo azzurro: infortunio e cambio

Il Napoli monitora il mercato in queste settimane complesse, dove il club azzurro avrà anche il peso del ‘saldo zero‘ al quale fare riferimento per qualsiasi movimento in entrata. Ecco perchè le cessioni avranno un valore fondamentale, soprattutto per capire se il Napoli potrà concretamente andare a lavorare in entrata e portare nuovi elementi all’interno della rosa di Antonio Conte.

Mercato Napoli, Ferguson e Dovbyk obiettivi

Tra i nomi accostati al club azzurro, anche diversi attaccanti che farebbero al caso del tecnico azzurro da qui al termine della stagione. L’occhio di Giovanni Manna è particolarmente focalizzato sulla Roma, dove ci sono due situazioni spinose che avranno bisogno di valutazioni in queste settimane.

Da una parte Artem Dovbyk, dall’altra Evan Ferguson: entrambi non hanno trovato brillantezza nella capitale, ed anche l’ambiente non ha mai stipulato un accordo di grande empatia con i due calciatori. Ecco perchè per entrambi potrebbe profilarsi la cessione, con il Napoli alla finestra.

Napoli su Ferguson ma l’attaccante si fa male

Se negli scorsi giorni è stato registrato l’infortunio di Dovbyk, in queste ore è arrivato anche quello di Evan Ferguson: il giocatore irlandese si è fatto male nel corso della partita tra Roma e Sassuolo ed è stato costretto ad uscire dal campo.

Un paradosso il fatto che entrambi gli attaccanti siano andati incontro ad infortunio: l’ultimo, l’irlandese, era stato anche argomento di discussione nel corso del prepartita con il ds giallorosso Massara che aveva auspicato una permanenza per lui nel corso di questa stagione.