Inter-Napoli, Akanji suona la carica e tira in ballo Hojlund

Clima rovente attorno al big match di giornata, quello che vedrà di fronte Inter e Napoli. Gli azzurri arrivano allo scontro diretto dopo il pareggio contro il Verona, risultato che ha poi permesso ai nerazzurri di allungare a +4 sulla squadra di Antonio Conte.

Inter-Napoli, Akanji suona la carica

Tra i calciatori nerazzurri ha parlato Manuel Akanji ai microfoni di DAZN: una carica suonata dal difensore che ha chiarito prontamente quanto il match in programma sia fondamentale per entrambe le squadre.

“Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante. E’ stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto e che, vincendo domani, possiamo prendere un buon vantaggio. Dobbiamo essere concentrati un po’ sull’avversario, ma soprattutto su noi stessi: se facciamo il nostro gioco, credo che tutto andrà bene”, ha detto Akanji.

Akanji a DAZN parla anche di Hojlund

Tra gli argomenti trattati ai microfoni di DAZN anche Ramsus Hojlud: l’attaccante danese sarà uno degli osservati speciali da parte della difesa nerazzurra, come specificato anche dallo stesso Akanji.

“Hojlund? E’ forte, veloce, sa segnare e per questo dovrò stare sempre attento. Ma non dipende solo da me, è una questione di squadra: difendiamo insieme, attacchiamo insieme. Ovviamente a livello individuale devo essere pronto ai duelli, ma è un qualcosa che riguarda tutta la squadra”.