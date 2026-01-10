Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio di Sky: “Colpo da 40 milioni in vista dell’estate”

Il Napoli inizia a muoversi con largo anticipo in vista della prossima sessione di mercato estiva. Mentre la squadra è concentrata sugli impegni stagionali, la dirigenza lavora già sulle strategie future. Un annuncio arrivato da Sky Sport ha acceso l’attenzione dei tifosi, parlando di un investimento importante da 40 milioni di euro. Un’operazione che coinvolge un centrocampista di livello internazionale e che conferma la volontà del club di programmare senza improvvisare, guardando oltre l’immediato.

Annuncio di Sky: il Napoli pensa a Joao Gomes

Nel corso di Calciomercato L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha svelato un’indiscrezione significativa sul futuro del Napoli. Il club azzurro avrebbe messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista brasiliano attualmente al Wolverhampton e già nel giro della nazionale verdeoro.

Secondo quanto riferito, l’idea del Napoli sarebbe quella di puntare sul giocatore in vista dell’estate, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza. Il valore dell’operazione è elevato, intorno ai 40 milioni di euro, ma il momento complicato del Wolverhampton potrebbe aprire scenari interessanti.

“Il Napoli è interessato per giugno a Joao Gomes, centrocampista della nazionale brasiliana e del Wolves. Un calciatore da 40 milioni che il Napoli vuole fare a giugno ma il Napoli vuole anticipare la concorrenza, il Wolverhampton sta facendo malissimo e può retrocedere: il Napoli vuole provare a bruciare la concorrenza”.

Strategia chiara e pianificazione estiva

L’interesse per Joao Gomes si inserisce in una strategia ben definita. Sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio si legge come il Napoli stia già pianificando il mercato estivo, compatibilmente con le restrizioni e con eventuali interventi a gennaio. La priorità resta costruire una rosa competitiva nel medio periodo, senza forzare operazioni immediate.

“Il Napoli segue Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, per il prossimo calciomercato. In attesa di eventuali rinforzi a gennaio, compatibilmente con le restrizioni, il Napoli inizia a pianificare il calciomercato estivo”.

Un segnale di ambizione

Un investimento di questo tipo rappresenterebbe un segnale forte. Puntare su un profilo giovane, già affermato in Premier League e a livello internazionale, significa guardare avanti con ambizione e lucidità. Il Napoli vuole farsi trovare pronto, perché nel calcio moderno chi anticipa spesso costruisce il proprio futuro. E questa volta, il progetto sembra parlare chiaro.