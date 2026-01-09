Clamoroso dal Brasile, colpo del Napoli: affare da 30 milioni

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una voce di mercato che proviene direttamente dal Brasile. Il colpo riguarda il centrocampo e arriva dal Palmeiras: il calciatore classe 2004 Allan è nel mirino dei partenopei, che avrebbero offerto fino a 30 milioni di euro per convincere il club brasiliano.

Dal Brasile: il Napoli offre 30 milioni per Allan del Palmeiras

Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, il Napoli avrebbe offerto circa 30 milioni di euro per Allan, centrocampista classe 2004 del Palmeiras. Il calciatore è considerato un gioiello del club, e la società brasiliana non vorrebbe privarsi del giocatore.

Il centrocampista ha infatti un contratto fino al 31 dicembre 2029, e l’idea del club sarebbe quella di trattenere il giocatore anche per il prossimo anno.

Grande concorrenza per il giocatore

Oltre le difficoltà dovute al possibile rifiuto da parte del club brasiliano, vi sono anche problemi riguardo la grande concorrenza per il giocatore.

Pare, infatti, che sul giocatore ci sia lo Zenit San Pietroburgo e il Newcastle. Sul giocatore c’è dunque grande interesse, viste anche le grandi prestazioni offerte con il Palmeiras.