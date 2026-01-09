Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Clamoroso dal Brasile, colpo del Napoli: affare da 30 milioni

di
Manna prima di Lazio-Napoli.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una voce di mercato che proviene direttamente dal Brasile. Il colpo riguarda il centrocampo e arriva dal Palmeiras: il calciatore classe 2004 Allan è nel mirino dei partenopei, che avrebbero offerto fino a 30 milioni di euro per convincere il club brasiliano.

Dal Brasile: il Napoli offre 30 milioni per Allan del Palmeiras

Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, il Napoli avrebbe offerto circa 30 milioni di euro per Allan, centrocampista classe 2004 del Palmeiras. Il calciatore è considerato un gioiello del club, e la società brasiliana non vorrebbe privarsi del giocatore.

Il centrocampista ha infatti un contratto fino al 31 dicembre 2029, e l’idea del club sarebbe quella di trattenere il giocatore anche per il prossimo anno.

Allan al Palmeiras
Allan in maglia Palmeiras

Grande concorrenza per il giocatore

Oltre le difficoltà dovute al possibile rifiuto da parte del club brasiliano, vi sono anche problemi riguardo la grande concorrenza per il giocatore.

Pare, infatti, che sul giocatore ci sia lo Zenit San Pietroburgo e il Newcastle. Sul giocatore c’è dunque grande interesse, viste anche le grandi prestazioni offerte con il Palmeiras.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie