Supercoppa ancora esposta allo Store di San Domenico: ecco info e dettagli

Mentre in casa Napoli si fanno valutazioni dopo il pareggio col Verona e si guarda al prossimo match contro l’Inter di Chivu, c’è chi ha ancora voglia di ‘festeggiare’ e rendere omaggio alla vittoria della Supercoppa Italiana, ieri in bella mostra allo Stadio Diego Armando Maradona proprio in occasione della sfida contro il Verona.

Napoli, la Supercoppa in città per i tifosi

Ed ecco che anche per i tifosi ci sarà l’occasione di vedere ancora il trofeo, provare l’emozione di poter rivivere da vicino l’ebrezze che hanno vissuto i calciatori azzurri quando hanno avuto l’occasione di alzare al cielo, dopo aver battuto il Bologna in finale.

In queste settimane c’è stata grande partecipazione da parte di moltissimi supporter partenopei che hanno deciso di recarsi presso lo Store sito in Piazza San Domenico. Come comunicato dal club, attraverso il sito ufficiale, ci sarà ancora possibilità di farlo nelle prossime settimane.

Supercoppa Italiana, esposizione prolungata per i tifosi della SSC Napoli

Il club, come detto, ha comunicato tutto attraverso i proprio canali ufficiali: il trofeo resterà a Piazza San Domenico fino alla fine del mese di gennaio. Di seguito il comunicato diffuso dalla SSC Napoli