“Si è giocato la riconferma contro l’Inter”: spunta il retroscena dopo Napoli-Verona

Il pareggio tra Napoli e Verona lascia l’amaro in bocca alla squadra azzurra, soprattutto per il fatto di aver perso terreno rispetto all’Inter di Chivu. I nerazzurri hanno battuto il Parma al Tardini, portandosi a +4 sui ragazzi di Antonio Conte e creando un distacco non da poco in vista dello scontro diretto che si terrà la prossima giornata di campionato.
Napoli, Lang e le valutazioni di Conte
Diversi i giocatori che adesso sono finiti al centro delle valutazioni da parte dell’allenatore del Napoli. Tra questi c’è Noa Lang, ieri titolare contro il Verona ma non in grado di incidere come ci si aspettava.
L’olandese nelle scorse settimane è stato anche al centro del chiacchiericcio mediatico sotto il punto di vista del mercato, ma sembra difficile una sua cessione già nella sessione invernale: il Napoli non lo lascerà andare prima della prossima estate, o almeno queste sembrano le valutazioni nelle ultime ore.
Lang fuori per Inter-Napoli? L’indiscrezione
C’è, però, un aspetto sul quale Conte sta ragionando: l’impiego di Lang contro l’Inter, ad oggi in forte discussione vista la partita di ieri contro il Parma. L’edizione di oggi de Il Mattino ha fatto il punto proprio in questo senso.
“La delusione maggiore porta a Lang, l’uomo che doveva fare la differenza a livello qualitativo, vista l’assenza del suo amico Neres. E invece Noa è stato timoroso, spesso fuori dalla partita anche per scelta. Conte lo ha invitato a stare più dentro al campo, nel vivo del gioco. Ma l’olandese – anche per propensione naturale – continuava ad allargarsi”, scrive oggi il Mattino.
Ed ancora, il quotidiano prosegue nella sua analisi odierna: “Noa si giocava la possibilità di essere titolare domenica, ma non è così che si può convincere Conte. Le sirene del mercato sono sempre rumorose. Lang vuole rimanere a Napoli ma è tempo di lanciare segnali. Veri, continui. Per evitare di salutare già a gennaio”.