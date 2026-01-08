David Neres convocato per Inter-Napoli? Spunta l’indiscrezione

Il Napoli si prepara per la sfida contro l’Inter, big match che di fatto rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la corsa allo Scudetto. Gli azzurri ci arrivano dopo il pareggio conto il Verona, non un risultato particolarmente entusiasmante per i ragazzi di Conte che ora dovranno rispondere sul campo alle critiche piovute proprio in queste ore. L’Inter, di contro, ha trovato la vittoria in quel di Parma, consolidando il primo posto in classifica.

Inter-Napoli, Conte punta al recupero di David Neres

Uno dei giocatori che ad oggi è osservato speciale è David Neres: la distorsione l’ha tenuto fuori per il match contro il Verona, ma c’è chi spera di poterlo rivedere già per il match di San Siro. Un’eventualità nella quale confida anche lo stesso Antonio Conte.

Neres è stato uno dei protagonisti degli scorsi mesi, riuscendo ad aumentare il livello delle proprie prestazioni, portando a casa anche gol ed assist decisivi. Ecco perchè il recupero contro l’Inter viene visto come un evento importante e potenzialmente decisivo anche per lo stesso match.

Recupero David Neres: cosa trapela da Castel Volturno

L’edizione di oggi de Il Mattino ha provato a fare il punto della situazione, analizzando proprio quanto sta accadendo attorno al Napoli e l’attaccante brasiliano.