Rientro Anguissa, spunta la data ed il piano del Napoli

Il Napoli aspetta il rientro di Frank Zambo Anguissa. Il tema infortuni è stato centrale nella prima parte di stagione per gli azzurri che hanno avuto tante defezioni. Ad oggi sono ancora diversi i calciatori non a disposizione di Antonio Conte, tra cui anche il centrocampista camerunese.

Rientro Anguissa, le ultime

Quest’ultimo sta lavorando per tornare a disposizione il prima possibile. Novità importante arrivano delle colonne de Il Mattino, che spiega come il momento del ritorno in campo si avvicina sempre di più. C’è addirittura una data cerchiata in rosso per Anguissa.