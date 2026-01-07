Copenhagen-Napoli, info e biglietti in vista del match di Champions League

Il mese di gennaio sarà cruciale in ottica Champions League per il Napoli. Gli azzurri avranno due match decisivi, uno in trasferta e l’altro in casa. In terra danese gli azzurri saranno chiamati ad affrontare il Copenhagen per una sfida che dirà molto su quello che sarà il futuro degli azzurri all’interno della competizione europeo.

Biglietti Copenhagen-Napoli: costi e dettagli

Il sito ufficiale del club partenopeo ha chiarito attraverso un comunicato ufficiale tutte quelle che saranno le modalità di vendita dei biglietti, il costo e le info del caso.

“Per la gara FC Copenhagen vs Napoli, valida per la League phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che dalle ore 12.00 di giovedì 8 gennaio 2026 e fino alle ore 23.59 di lunedì 12 gennaio 2026 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio Parken di Copenaghen. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog/event-detail/it/52392/90600215/copenaghen-vs-napoli-champions-league-25-26 La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio. Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo digitale per l’accesso allo Stadio. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail uefaticketone@originsolutions.it Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.”

Copenhagen-Napoli, fasi di vendita e dettagli