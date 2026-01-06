Napoli – Chelsea, biglietti in vendita: prezzi e modalità

Domani ci sarà il Verona sulla strada del Napoli in campionato, ma è tempo di pensare anche già al futuro e all’atteso match di Champions League contro il Chelsea del 28 gennaio. E intanto il Napoli ha comunicato la vendita dei biglietti, che partirà dalle ore 12:00 di domani 7 gennaio.

Il Napoli annuncia la vendita dei biglietti della sfida di Champions: fasi e costi

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato le modalità di vendita dei tagliandi per la sfida contro il Chelsea. Le fasi di vendita saranno quattro, come elencate qui sotto:

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26: Dalle ore 12:00 di mercoledì 7 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 8 Gennaio i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (vendita libera).

FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card: Dalle ore 12:00 di venerdì 9 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di martedì 13 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3: Dalle ore 12:00 di mercoledì 14 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 15 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 12 Gennaio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 4 – VENDITA LIBERA: In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 3 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 16 Gennaio 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Di seguito i costi per singoli settori e fasi:

­­Settore FASE 1-2 e 3 FASE 4 CURVE INFERIORI 40,00 € 45,00 € CURVE SUPERIORI 55,00 € 60,00 € DISTINTI INFERIORI 75,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI 115,00 € 130,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 130,00 € 150,00 € TRIBUNA NISIDA 150,00 € 170,00 € TRIBUNA POSILLIPO 175,00 € 200,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 200,00 € 225,00 €

