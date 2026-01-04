Voci d’addio per Lang: svelata la reazione dell’olandese ai rumors sul Galatasaray

Il mercato del Napoli continua a muoversi. In Turchia il Galatasaray non ha mollato la presa su Noa Lang e nelle ultime ore le voci si sono fatte più insistenti. Il club azzurro, però, valuta il giocatore come un elemento importante del progetto e non intende aprire a soluzioni semplici. L’edizione odierna de Il Mattino racconta la reazione dell’esterno olandese e i passaggi chiave di una trattativa che resta complessa, costosa e ancora tutta da decifrare.

Il Galatasaray insiste, il Napoli fissa il prezzo: le ultime

Il Galatasaray continua a lavorare sotto traccia per portare Noa Lang in Turchia. L’operazione, però, si presenta tutt’altro che agevole. Il Napoli non ha intenzione di privarsi facilmente dell’esterno offensivo e chiede una cifra considerata molto alta dagli intermediari dell’affare.

A fare da collegamento tra i due club ci sarebbe George Gardi, profilo già noto a entrambe le società. In passato ha curato operazioni rilevanti come il trasferimento di Elmas dal Galatasaray al Napoli e quello di Victor Osimhen verso il club turco nella scorsa estate. Un dettaglio che tiene aperti i canali, ma che non abbassa automaticamente le richieste azzurre.

La reazione di Noa Lang alle voci sul futuro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Noa Lang ha accolto le indiscrezioni con una certa perplessità. Il giocatore non comprende il motivo di lasciare Napoli dopo appena sei mesi, soprattutto in una fase in cui sente di poter ancora incidere.

Il quotidiano sottolinea come la posizione del calciatore resti attendista, in attesa di confrontarsi con il proprio procuratore nei prossimi giorni.

“Non capisce perché lasciare Napoli dopo appena sei mesi possa essere una occasione. In ogni caso, attenderà in settimana il parere del suo procuratore”.

Un punto resta chiaro. Noa Lang non vuole restare dove non è voluto, ma allo stesso tempo il Napoli non intende forzare alcuna uscita.