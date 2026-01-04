Ritorno di Raspadori al Napoli? Novità dal Corriere dello Sport: cambia tutto!

Il Napoli, alle porte della sfida contro la Lazio (il cui fischio d’inizio è in programma per quest’oggi, alle ore 12:30), pensa anche a come muoversi sul mercato. Certo, il fattore legato al mercato a saldo zero condizionerà e non poco la società del presidente Aurelio De Laurentiis, che vuole rintracciare le occasioni migliori per potenziare le opzioni a disposizione di mister Antonio Conte.
In queste ultime ore, è spuntato anche il possibile (oltre che clamoroso) ritorno in azzurro di Giacomo Raspadori: le ultime novità arrivano dal Corriere dello Sport che, però, sembra smorzare ogni entusiasmo a tal riguardo.
Calciomercato SSC Napoli, novità su Raspadori: l’annuncio del Corriere dello Sport
L’ipotesi è concreta, ma resta molto complicata: ciò è quanto fatto trapelare dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile ritorno al Napoli di Giacomo Raspadori, che può già lasciare l’Atletico Madrid.
L’obbligo di mantenersi nei parametri del mercato a saldo zero potrebbe frenare ogni mossa da parte del club campione d’Italia in carica. Per Raspadori, frattanto, resta in piedi, in ogni caso, l’idea di un possibile ritorno in Serie A, con Lazio e Roma che sembrano in prima fila per l’ex numero 81 della squadra partenopea.