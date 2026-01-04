Mercato Napoli, arriva la decisione del club sul futuro di Lang: le ultime

La vittoria contro la Lazio tiene il Napoli nella parte alta della classifica, sulla scia dell’Inter capolista e del Milan. Gli azzurri sfrutteranno le prossime settimane anche per valutare possibili occasioni di mercato, al netto del ‘saldo zero’ al quale il club dovrà sottostare in questa sessione invernale.

Mercato Napoli, il futuro di Lang

Il mercato in uscita, dunque, assume una forma ancora più importante per i partenopei, ed in questo senso la posizione di Noa Lang è stata oggetti di valutazione nel corso delle scorse settimane.

L’olandese, infatti, è stato definito come uno dei possibili partenti, ed i motivi sono diversi: un feeling mai totalmente esploso con Conte, un rendimento soprattutto all’inizio non particolarmente brillante.

Futuro Lang, la decisione del Napoli

In queste ore, però, lo stesso Napoli avrebbe preso una posizione decisa e importante riguardo il suo attaccante. A riportare il tutto è Marco Conterio, giornalista di TMW, che ha chiarito quella che sarebbe la decisione definitiva sul calciatore.