Mercato Napoli, annuncio netto e cessione bloccata: Conte non lo lascerà andare

Una vittoria importante e tre punti che permettono al Napoli di proseguire la propria corsa alla vetta della classica. Anche l’Inter ha chiuso con una vittoria, riuscendo a battere il Bologna e legittimare il primo posto in classifica. Poco male per la squadra di Antonio Conte che guarda a sé stessa e dovrà continuare il proprio cammino al netto di quello che faranno le avversarie.
Lazio-Napoli, futuro di Mazzocchi ancora in bilico?
Uno dei protagonisti (se non propriamente in positivo) del match tra Lazio e Napoli è stato Pasquale Mazzocchi, espulso nella seconda parte del match dopo essere arrivato alle mani con Marusic.
Un episodio che ha visto l’azzurro suo malgrado al centro di uno scontro verbale e fisico con il giocatore della Lazio che ha poi portato all’espulsione di entrambi.
Futuro Mazzocchi, arriva l’annuncio
Al netto di quanto accaduto oggi, nelle scorse settimane si è parlato anche del futuro di Mazzocchi: secondo alcuni proprio l’ex Salernitana avrebbe potuto lasciare Napoli già in questa finestra di mercato.
Eppure, le cose sembra stiano andando in una direzione diversa. Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ne ha parlato attraverso i social: “Nonostante gli interessi di alcuni club di Serie A, Mazzocchi è orientato a rimanere a Napoli”.