Mercato Napoli, annuncio netto e cessione bloccata: Conte non lo lascerà andare

Una vittoria importante e tre punti che permettono al Napoli di proseguire la propria corsa alla vetta della classica. Anche l’Inter ha chiuso con una vittoria, riuscendo a battere il Bologna e legittimare il primo posto in classifica. Poco male per la squadra di Antonio Conte che guarda a sé stessa e dovrà continuare il proprio cammino al netto di quello che faranno le avversarie.

Lazio-Napoli, futuro di Mazzocchi ancora in bilico?

Uno dei protagonisti (se non propriamente in positivo) del match tra Lazio e Napoli è stato Pasquale Mazzocchi, espulso nella seconda parte del match dopo essere arrivato alle mani con Marusic.

Un episodio che ha visto l’azzurro suo malgrado al centro di uno scontro verbale e fisico con il giocatore della Lazio che ha poi portato all’espulsione di entrambi.

Futuro Mazzocchi, arriva l’annuncio

Al netto di quanto accaduto oggi, nelle scorse settimane si è parlato anche del futuro di Mazzocchi: secondo alcuni proprio l’ex Salernitana avrebbe potuto lasciare Napoli già in questa finestra di mercato.