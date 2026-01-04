Lookman, sorpresa Napoli: l’ultim’ora fa scatenare i tifosi azzurri!

Il Napoli guarda al mercato con la consapevolezza che le mosse dovranno essere misurate in virtù del saldo zero che gli azzurri dovranno rispettare in questa sessione di gennaio. Tante sono le idee del club campione d’Italia in carica e non è escluso che qualche rinforzo possa esserci in attacco.

Uno dei nomi valutati, secondo Il Mattino, è quello di Federico Chiesa, ma occhio anche al possibile ritorno di fiamma per Ademola Lookman, ora impegnato in Coppa d’Africa.

Mercato SSC Napoli: occhio al possibile ritorno di fiamma per Lookman

