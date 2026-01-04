Lookman, sorpresa Napoli: l’ultim’ora fa scatenare i tifosi azzurri!

Il Napoli guarda al mercato con la consapevolezza che le mosse dovranno essere misurate in virtù del saldo zero che gli azzurri dovranno rispettare in questa sessione di gennaio. Tante sono le idee del club campione d’Italia in carica e non è escluso che qualche rinforzo possa esserci in attacco.
Uno dei nomi valutati, secondo Il Mattino, è quello di Federico Chiesa, ma occhio anche al possibile ritorno di fiamma per Ademola Lookman, ora impegnato in Coppa d’Africa.
Mercato SSC Napoli: occhio al possibile ritorno di fiamma per Lookman
In casa Napoli si riflette sulle prossime mosse di calciomercato e, tra entrate e uscite, non sono esclusi colpi di scena. Uno di essi potrebbe riguardare a sorpresa Ademola Lookman.
Di seguito, quanto scritto da Il Mattino a tal riguardo:
“Dopo Chiesa, si potrebbe monitorare anche la situazione di Lookman: il nigeriano, nonostante la pace, non vede il suo futuro a Bergamo. È in scadenza nel 2027. Può essere un’occasione. Ma nel frattempo è in Coppa d’Africa e domani giocherà contro il Mozambico per gli Ottavi di finale. Ad oggi non ci sono le condizioni per una vera trattativa, ma nel caso in cui il club riuscisse a concludere due cessioni importanti si potrebbe tornare su di lui”.