“Affare fatto”: l’ultim’ora di Romano riguarda anche il Napoli, colpo di scena inaspettato!

Gennaio è appena iniziato e sono già tantissimi rumors che stanno caratterizzando questo anno nuovo. Per il Napoli, si spera che il 2026 sia ricco di soddisfazioni così come è stato il 2025 e la società partenopea ha tutte le intenzioni di continuare sul percorso segnato da Antonio Conte, anche in sede di calciomercato. In questo modo vanno lette le eventuali mosse degli azzurri per gennaio, pur consapevoli che il vincolo del mercato a saldo zero può creare qualche problema,

Intanto, c’è da depennare, a quanto pare, un’idea che nelle ultime settimane era spuntata per l’attacco. visto che Valentin Castellanos è a un passo dal West Ham, lasciando quindi la Lazio. A renderlo noto è il giornalista Fabrizio Romano, spiegando come l’affare sia, difatti, agli sgoccioli.

Mercato, Castellanos verso il West Ham: era stato accostato al Napoli

Niente Napoli per Valentin Castellanos: la conferma su una pista che, a onor del vero, già non era particolarmente calda in queste ultime settimane, è arrivata direttamente da Fabrizio Romano su X.

Questo è quanto scritto dal giornalista a tal proposito:

“Taty Castellanos al West Ham, here we go! Accordo raggiunto per 29 milioni di euro con la Lazio. Accordo raggiunto anche per un accordo a lungo termine con l’attaccante argentino”.

Il calciatore era stato accostato anche al Napoli, nell’ambito di una possibile operazione che avrebbe coinvolto anche Lorenzo Lucca, per cui il club azzurro sta portando avanti diverse riflessioni.