Simeone torna ancora sulla sua esperienza al Napoli: parole da brividi

Giovanni Simeone ha impresso nella mente e nel cuore quello che è stato il suo percorso con la maglia del Napoli. Pur non essendo mai diventato un titolare inamovibile, pur dovendo sempre combattere per ritagiartsi un posto da titolare, l’attaccante è legato alla città partenopea per quello che è stato un trascorso emozionante e vincente.

Simeone e la nuova avventura al Torino

L’ex attaccante azzurro ora sta vivendo una nuova fase della sua carriera in quel di Torino. Titolare fisso nella prima parte della stagione, Giovanni ha poi calato il rendimento con il passare delle settimane anche a causa di un infortunio. Quattro gol e due assist all’attivo fino a questo momento.

Resta, però, l’esperienza azzurra che continua ad essere presente nella mente di un Simeone che è rimasto legato alla città di Napoli e i suoi tifosi che ancora oggi sui social gli dedicano pensiero pregni di affetto e stima.

Simeone ricorda ancora Napoli

A ridosso di quella che è la fine di questo 2025, proprio Simeone si è affidato ai canali social per rilasciare alcune parole riguardo quello che è stato un altro anno importante: in questo lungo flusso di coscienza, anche un pensiero dedicato proprio al Napoli.