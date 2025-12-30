Rinnovo Conte, c’è la conferma: De Laurentiis fa all-in!

Il Napoli guarda avanti e pensa alla continuità. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un passo deciso per consolidare il rapporto con Antonio Conte, protagonista di una stagione giudicata positiva da entrambe le parti, dopo il trionfo straordinario della scorsa annata.

Secondo quanto confermato da La Repubblica, il club azzurro starebbe lavorando a un nuovo accordo che rafforzerebbe il legame tra l’allenatore e la società, proiettando il progetto tecnico oltre l’orizzonte immediato. Una scelta che conferma la volontà del Napoli di dare stabilità e visione al proprio percorso, con il leccese in panchina.

Notizie Napoli calcio, la strategia di De Laurentiis per Antonio Conte

Il presidente del Napoli non ha mai nascosto l’importanza della continuità. Il rapporto con Conte viene descritto come solido, costruito su risultati e fiducia reciproca. L’idea è quella di aprire un ciclo vero, senza scosse improvvise, puntando su una guida tecnica capace di dare identità e rigore alla squadra. La dirigenza valuta con attenzione i tempi, ma il segnale è chiaro: il Napoli vuole blindare il suo allenatore e rendere il progetto ancora più credibile nel panorama della Serie A.

La proposta al vaglio sarebbe significativa. Un rinnovo biennale che allungherebbe l’orizzonte fino al 2029, andando oltre l’accordo attuale. Una mossa che darebbe certezze tecniche e permetterebbe al club di pianificare con maggiore serenità il futuro. Conte, dal canto suo, ha trovato a Napoli un ambiente competitivo e una società pronta a sostenerlo nelle scelte chiave.