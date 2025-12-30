Napoli-Mainoo, l’affare ancora possibile: la strategia di Manna per gennaio

Il Napoli può ancora arrivare a Kobbie Mainoo. Il giocatore del Manchester United resta al centro della lista dei desideri del club partenopeo, al netto di quelli che potranno essere i limitati movimenti che potranno essere fatti nel corso della sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri, infatti, potranno operare solo a ‘saldo zero’, il che vuol dire che servirà operare in uscita per poi sviluppare eventuali entrate.

Mercato Napoli, cosa succede con Mainoo? Le ultime

Negli scorsi giorni si era paventata la possibile di un stop definitivo della trattativa per il giocatore del Manchester United, anche a causa dell’infortunio che ha colpito il ragazzo che ma, va detto, non lo terrà fuori per molto tempo come qualcuno ha temuto in una prima fase.

Giovanni Manna, dunque, sta ancora valutando la situazione: a spiega le ultime ci ha pensato Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso il suo canale YouTube.

Mainoo-Napoli, gli aggiornamenti di Fabrizio Romano