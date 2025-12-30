Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, l’addio è a un passo: lascia il club azzurro ma resta in Serie A

di
Antonio Conte perplesso in panchina con il Napoli durante una partita di campionato

Pasquale Mazzocchi è pronto a chiudere la sua esperienza a Napoli dopo due anni. Il Parma è fortemente interessato al laterale azzurro, impiegato pochissimo da Antonio Conte in questa prima parte di stagione.

Napoli, Mazzocchi in partenza: è vicino al Parma

La sessione invernale di calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma le trattative sono già cominciate da un po’ di tempo. Il Napoli è vigile sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Rientra in quest’ultimo àmbito la possibile cessione di Pasquale Mazzocchi.

Stando a quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb.com‘, il classe 1995 potrebbe trasferirsi al Parma a titolo definitivo.

Mazzocchi che esulta

L’ex Salernitana, al quale è interessato anche il Sassuolo, vorrebbe trovare più spazio. Anche a causa dell’esclusione dalla lista Champions, infatti, Mazzocchi è sceso in campo soltanto quattro volte, mai per 90 minuti.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie