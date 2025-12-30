Napoli, l’addio è a un passo: lascia il club azzurro ma resta in Serie A

Pasquale Mazzocchi è pronto a chiudere la sua esperienza a Napoli dopo due anni. Il Parma è fortemente interessato al laterale azzurro, impiegato pochissimo da Antonio Conte in questa prima parte di stagione.

Napoli, Mazzocchi in partenza: è vicino al Parma

La sessione invernale di calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma le trattative sono già cominciate da un po’ di tempo. Il Napoli è vigile sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Rientra in quest’ultimo àmbito la possibile cessione di Pasquale Mazzocchi.

Stando a quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb.com‘, il classe 1995 potrebbe trasferirsi al Parma a titolo definitivo.

L’ex Salernitana, al quale è interessato anche il Sassuolo, vorrebbe trovare più spazio. Anche a causa dell’esclusione dalla lista Champions, infatti, Mazzocchi è sceso in campo soltanto quattro volte, mai per 90 minuti.