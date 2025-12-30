Il Barcellona guarda in casa Napoli: a gennaio possibile assalto a uno degli azzurri

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e con essa cominciano anche ad emergere una serie di ipotesi riguardanti movimenti di mercato. Gli azzurri negli scorsi sono giorni sono stati ‘bacchettati’ ed il mercato a ‘saldo zero’ sarà l’unica via per operare nel corso del mese di gennaio.

Mercato Napoli, entrate solo in caso di uscite

Da qui la necessità di mettere mano alla cessioni qualora il club azzurro volesse concretamente operare in entrata. Il nome di Lorenzo Lucca resta al centro dei dibattito, con diversi club di Serie A che avrebbero messo gli occhi su di lui. Tramontata l’ipotesi Milan che ha poi puntato su Fullkrug, resterebbero ancora un paio di soluzioni.

La Roma dovrà fare delle valutazioni su Ferguson e Dovbyk, in caso di partenza di uno dei due allora proprio Lucca potrebbe fare al caso di Gasperini. Ma non è soltanto il bomber azzurro ad essere un potenziale partente.

Il Barcellona pensa a Juan Jesus: le ultime

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe guardando anche in Italia per rinforzare la difesa a disposizione di Flick: tra i nomi valutati – si legge – ci sarebbe anche Juan Jesus.

Il difensore brasiliano ha grande esperienza, si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa e in casa Barcellona ha attirato l’attenzione. Andrebbe a prendere il posto di Andreas Christensen, infortunatosi proprio a ridosso delle scorse settimane.