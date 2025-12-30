Dalla Juve al Napoli, il colpo è possibile: Manna fiuta già l’affare

Il mercato del Napoli guarda al passato per costruire il futuro. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus che sarebbe in uscita da Torino. Il club azzurro lo aveva già seguito in estate e ora valuta un nuovo affondo. La posizione del giocatore, la conoscenza diretta del ds Manna e le richieste economiche della Juve rendono il dossier attuale e concreto, in un momento chiave per ridisegnare il centrocampo.

Un profilo che il Napoli conosce bene: occhi su Miretti

Il Napoli – secondo Tuttosport – torna a pensare a Fabio Miretti, un nome già circolato nelle scorse finestre di mercato. Il centrocampista della Juventus resta tra i profili monitorati, anche perché considerato in uscita dal club bianconero per fare cassa. A Napoli c’è chi lo conosce molto bene, a partire dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha seguito da vicino la sua crescita negli anni a Torino.

La Juventus non fa sconti. Il club bianconero valuta Miretti tra i 15 e i 20 milioni di euro. In estate aveva respinto un primo tentativo del Napoli, ma lo scenario ora è diverso. Le esigenze di bilancio e le scelte tecniche potrebbero spingere verso una cessione.

La partita resta aperta. Il Napoli osserva, valuta tempi e condizioni, consapevole che inserire un profilo già abituato alla Serie A può ridurre i rischi. Miretti rappresenta un’idea di continuità e progettualità, senza forzature. Il mercato spesso gira su ritorni inattesi, anche se non sono da sottovalutare i vincoli a cui è sottoposto il Napoli per gennaio: servirà, prima di tutto, far quadrare i conti prima di pensare ad altri colpi in entrata.