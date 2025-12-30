Anguissa, che svolta: novità straordinaria sul rientro

Il conto alla rovescia è partito. Frank Zambo Anguissa sta finalmente vedendo la luce dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre cinquanta giorni. Il centrocampista del Napoli ha saltato già nove partite tra campionato e impegni internazionali, ma ora il suo rientro sembra più vicino. Lo staff medico e Antonio Conte seguono con attenzione le ultime fasi del recupero, mentre La Gazzetta dello Sport individua due date chiave per rivederlo in campo.

News SSC Napoli, le ultime su Anguissa

Il percorso di Anguissa non è stato semplice. Il centrocampista ha deciso di affrontare l’infortunio senza esporsi, lavorando lontano dai riflettori al centro sportivo di Castel Volturno. Una scelta di responsabilità, che racconta molto del suo legame con il club e del rispetto per il gruppo.

Nel frattempo ha già dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa e a nove gare ufficiali. Un’assenza pesante, soprattutto in una fase della stagione in cui il Napoli è chiamato a mantenere continuità in Serie A e non solo.

Le due date cerchiate da Conte per Anguissa

Secondo quanto filtra, il rientro operativo è sempre più vicino. Conte osserva con prudenza, ma anche con fiducia. L’obiettivo è riavere Anguissa al cento per cento, senza forzature.

Le due partite cerchiate sono quella del 20 gennaio a Copenaghen e, in alternativa, la sfida del 14 contro il Parma. Entrambe rappresentano uno scenario realistico per il ritorno in campo, anche graduale.