Addio Napoli, ormai ci siamo: la fumata bianca è all’orizzonte

Con il 2025 con gli sgoccioli, la sessione invernale di calciomercato è pronta ad iniziare. Sarà un gennaio con il Napoli ancora protagonista, visto il disperato bisogno degli azzurri di un nuovo centrocampista. Occhio poi anche al capitolo cessioni, dove tiene banco la questione Lorenzo Lucca, ma non solo. Un altro azzurro con le valigie in mano è Luca Marianucci, orma ad un passo dal trasferimento in prestito alla Cremonese.

Napoli e Cremonese vicine all’accordo per Marianucci: incontro tra le due dirigenze nel post partita

La sfida di ieri pomeriggio tra Cremonese e Napoli è stata anche motivo di discussioni di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo la gara i direttori sportivi Giovanni Manna e Simone Giacchetta hanno avuto modo di parlare. Il protagonista del loro confronto è stato ovviamente Marianucci, pronto a passare ai grigiorossi in prestito semestrale.

Il classe 2004 non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione e la Cremonese potrebbe essere l’opzione migliore per accumulare minutaggio e fare ulteriore esperienza. L’incontro di ieri è stato positivo e c’è sempre più fiducia sulla chiusura dell’affare, con Marianucci vicinissimo alla Cremonese dopo il trasferimento al Napoli di solo sei mesi fa.

Marianucci, appena una presenza da inizio stagione: il prestito è inevitabile

Al momento l’unica presenza di Marianucci con la maglia del Napoli è arrivata nella sfida di campionato con il Milan, dove l’ex Empoli ha giocato per tutti e novanta minuti a causa dell’emergenza in difesa, rendendosi protagonista di una prestazione decisamente insufficienze. Un primo test decisamente non semplice per il classe 2004, che prima del big match di San Siro non ha mai avuto modo di scendere in campo.