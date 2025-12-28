Guerri Napoli vince una battaglia infinita contro Cantù 98-86: Mitrou-Long spaziale

La tredicesima giornata di campionato termina con Guerri Napoli Basketball vittoriosa, dopo una lunghissima battaglia contro Cantù: gara anche sospesa per quasi un’ora di gioco

Primo quarto

Parziale di nove a zero per Cantù nel primo minuto e mezzo, con due gravi errori di Simms. Brutto approccio del Napoli Basketball. Mitrou-Long e Bolton provano a dare una scossa. Il roster di Brienza è attentissimo sotto canestro, complici i centimetri di Ballo e Sneed. A 2′ dal termine del primo quarto gli azzurri accorciano il distacco, alzano la concentrazione nella metà campo e recuperano tanti rimbalzi. Reazione azzurra clamorosa nella seconda parte del primo quarto, con un incredibile parziale di 10 a 2 in tre minuti. Bolton pareggia i conti allo scadere con un canestro in penetrazione. 21-21

Secondo quarto

Dopo circa tre minuti dall’inizio del secondo quarto, la partita viene sospesa a causa del canestro rotto a seguito della schiacciata di Basile. I dirigenti e addetti ai lavori hanno dovuto cambiare l’intero tabellone con il nuovo ferro, ma solo dopo 55 minuti è ricominciata la sfida sul punteggio di 26-27 per Cantù. Bell’ingresso per gli azzurri che si portano su 36-29 a 4’19” dall’intervallo. Brienza costretto al timeout: biancoazzurri arrugginiti dal lungo stop forzato. Mitrou-Long on fire uscito dalla sospensione con sette punti di fila. Brienza chiama subito un secondo timeout. 51-40

Terzo quarto

Cantù prova a scuotersi con i canestri di Moraschini. Terzo periodo con tante interruzioni e infrazioni, ma la formazione ospite prova ad alzare i giri del motore, anche con una maggiore aggressività. Napoli resta sulla scia di Cantù e risponde colpo su colpo. La formazione di Brienza sfrutta male i tiri liberi concessi dagli azzurri. Croswell chiude il quarto con una schiacciata su assist di Faggian. 72-57

Quarto quarto

Bortolani mette un paio di triple importanti che mantengono Cantù a galla. Mitrou-Long risponde con un reverse da campetto che infiamma il palazzetto. Il talento greco poi piazza una tripla, seguita da quella di Treier. La formazione ospite accorcia con un parziale di 10-0. Bolton si carica l’attacco azzurro negli ultimi minuti. Il punto esclamativo lo mette Croswell con due schiacciate di fila. Napoli vince e continua a sognare le final eight di Coppa Italia. 98-86

Il tabellino di Napoli-Cantù

Napoli: Mitrou-Long 20 punti, Bolton 17, Simms 16, Croswell 14, El Amin 10, Flagg 6, Caruso 6, Treier 5, Faggian 4

Cantù: Bortolani 16 punti, Moraschini 15, Giylard 14, Sneed 12, Green 11, Basile 8, Ajayi 6, Ballo 4.

Coach Magro: “Mitrou-Long aveva la febbre, ora testa a Varese”

Le prime parole di Magro in conferenza stampa:

“È un altro passo verso le final Eight di Coppa Italia. La testa è già a Varese, partita fondamentale per mettere un piede dove vorremmo essere. Forse ci stiamo anche meritando quel tipo di pressione. Abbiamo iniziato pigri, ma non ho voluto chiamare timeout perché volevo che i ragazzi prendessero coscienza da soli del momento”

Su Mitrou-Long:

“Stamattina aveva 38,5 di febbre. Si spende per questo progetto, voleva assolutamente esserci. Al di là dei 20 punti, dei 10 assist. Mi prendo la voglia che ha avuto per giocare”

Lo step da aspettarsi:

“Possiamo fare un passetto in avanti in difesa. E poi dobbiamo gestire alcuni dettagli. In attacco stiamo migliorando tanto. Sono contento per i rimbalzi in attacco, sull’applicazione. Questa è una squadra che ha tanto talento”.

Su El-Amin:

“Per costanza è un giocatore che è nettamente il primo in classifica. Non ha mai saltato un allenamento. Ci sta che sbaglia qualche partita, è un attaccante. Ma a livello di impegno e atteggiamento non ha mai fatto mancare la sua presenza”

Su Faggian:

“Leonardo, Saccoccia, Gentile, si meritano di giocare. Io faccio le scelte. Faggian è un giocatore che si allena come un matto, sa difendere, sa cosa deve fare. Sa cosa può e non fare”