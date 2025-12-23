Calciomercato Napoli, l’annuncio di Giuffredi: svelato il futuro di Vergara, Marianucci e Ambrosino

Mario Giuffredi, noto procuratore, tra i vari di Di Lorenzo e Politano, ha parlato anche di altri suoi assistiti come Vergara, Marianucci e Ambrosino. Intervenuto alla trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, è tornato ad approfondire l’ipotesi di un triplo addio in prestito per gennaio. Il verdetto è sorprendente.

Giuffredi senza dubbi: “Il prestito la strada migliore”

Nel corso della trasmissione, il noto agente ha parlato anche di 3 giovani della rosa:

“Cosa è meglio per Marianucci, Ambrosino e Vergara? Il Napoli per me e per i miei giocatori è stata molto importante. Ho vinto coppa Italia con Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, abbiamo vinto campionato e Supercoppa, abbiamo vinto Nations League con Mario Rui ed Europeo con Di Lorenzo. Mi sono promesso che dopo il ritorno della Supercoppa parlerò con Manna di Marianucci, Ambrosino e Vergara, noi sapevamo del poco spazio, ma abbiamo voluto fare questa esperienza perchè allenarsi con i campioni e con Conte poteva dare crescita personale”.

Infine il commento finale:

E’ anche normale che per migliorare bisogna giocare e credo che la cosa migliore per un giovane è andare a giocare con continuità. Vergara lo scorso anno era in B con la Reggiana ed ora questi 4 mesi hanno arricchito la sua vita personale. In un percorso professionale hanno bisogno di continuità per poi magari in futuro ritornare. Ci sono giocatori che vanno 5-6 mesi in prestito per poi continuare”.