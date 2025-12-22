Napoli-Bologna, Manna: “Può diventare una serata storica, ma va giocata. Lucca sul mercato? Vi dico tutto”

Il ds del Napoli, Giovanni Manna ha parlato a poche ore dall’inizio della sfida con il Bologna, valida per la finale di Supercoppa Italiana. Non solo un avvertimento in vista del big match di questa sera, ma anche maggiori delucidazioni sul futuro di Lorenzo Lucca.

Ai microfoni di SportMediaset, Giovanni Manna ha subito parlato del big match di questa sera:

“Può diventare una serata storica ma dobbiamo giocarla, contro una squadra forte e che ha meritato di essere qui. Siamo contenti di giocare questa partita, che sarà molto lunga. Dobbiamo stare sul pezzo”.

Poi su Hojlund:

“Rasmus ha fatto benissimo da subito, poi entrare nei meccanismi giocando ogni 3 giorni non aiuta, ma siamo contentissimi di averlo qui con noi per quello che sta facendo”.

Infine sul futuro di Lucca:

“Se è sul mercato? Sono discorsi prematuri. Romelu sta rientrando dopo un problema fisico importante e con una mole fisica altrettanto importante. Dobbiamo stare attenti. Lorenzo è un calciatore forte, deve alzare i giri, perché per giocare in questo Napoli si deve andare forte, non solo in partita, ma anche in settimana.

Poi quello che succede si vedrà, starà tanto a lui. Quella di campionato col Bologna è stata una partita che ha segnato uno spartiacque. Abbiamo fatto una sorta di mea culpa e siamo più uniti che mai”.