Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: due esclusi eccellenti per Conte

Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi per la formazione ufficiale di Napoli-Bologna. Due le scelte a sorpresa del tecnico leccese, che disputerà la sua ottava finale in carriera. Anche per Vincenzo Italiano si tratta di un appuntamento importantissimo, dopo aver perso 3 finali con la Fiorentina, ma trionfato in Coppa Italia proprio con i rossoblù.

Napoli-Bologna: le scelte ufficiali della gara

Antonio Conte non cambia il modulo rispetto alla partita vinta con il Milan, confermando il 3-4-2-1. In porta Milinkovic-Savic, con un terzetto difensivo composto da capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, che vince il ballottaggio con Buongiorno. A centrocampo McTominay e Lobotka, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. Dietro Rasmus Hojlund agiranno Neres ed Elmas, che parte titolare a discapito di Noa Lang.

Dall’altra parte, Vincenzo Italiano mantiene una difesa a quattro, con Ravaglia tra i pali, sorretto da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo torna Ferguson, al fianco di Pobega. I tre uomini offensivi saranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, alle spalle di Castro.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politani, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.