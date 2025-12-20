Vergara, dall’incubo infortunio al sogno Maradona: l’intervista integrale – VIDEO

È uno dei volti che in queste ultime settimane si sta ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni di Antonio Conte. Le sue prestazioni lasciano sempre il segno, conquistando l’affetto e la fiducia da parte dei sostenitori di fede azzurra. Antonio Vergara è un nome che sta divenendo sempre più corrente tra i tifosi, con molti che invocano maggior minutaggio per il classe 2003.

Il calciatore azzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SpazioNapoli, ricalcando quelli che sono stati i suoi inizi e sottolineando le sue emozioni in questi mesi in maglia azzurra, passando l’incubo dell’infortunio.

Vergara parla a SpazioNapoli: il VIDEO dell’intervista

“Hai di fronte il piccolo Vergara, cosa gli dici? Divertiti e vivila con più spensieratezza”: Antonio Vergara non nasconde la sua emozione nel ricordare gli inizi della sua carriera nel mondo del calcio, nel corso delle dichiarazioni affidate ai microfoni di SpazioNapoli.

“La forza me l’ha data la mia famiglia. Quell’infortunio l’ho vissuto brutto e senza la mia famiglia forse non ce l’avrei fatta”, ha dichiarato invece a proposito del suo problema al ginocchio riportato nell’autunno del 2023. Difficoltà che il calciatore azzurro ha superato anche grazie all’apporto di altre due persone importanti.

Questa l’intervista integrale rilasciata ai microfoni di SpazioNapoli: