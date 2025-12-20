Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, Manna pensa alla stellina che infiamma l’Europa: c’è la conferma dell’agente

di
Eduard Spertsyan esulta

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha messo nel mirino Eduard Spertsyan, trequartista classe 2005 in forza al Krasnodar (campionato russo). A conferma di questa indiscrezione di mercato sono arrivate direttamente le parole dell’agente del giocatore. Intanto il Napoli fiuta l’affare e non è escluso che potrebbe presentare una proposta concreta, visto che sul giocatore c’è la concorrenza di due grandi club del campionato di Serie A come l’Inter e la Juventus.

Il Napoli punta tutto sul talento russo Eduard Spertsyan

Eduard Spertsyan è un nome sconosciuto a molti, ma non agli osservatori di calcio più attenti. Infatti il giocatore sta incantando il campionato russo con un bottino della bellezza di 9 gol e 13 assist in sole 25 presenze tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa, dei numeri da vera stellina.

Eduard Spertsyan in televisione
Eduard Spertsyan è uno degli obbiettivi principali del Napoli

A confermare l’interesse del Napoli nei confronti del giocatore ci ha pensato l’agente del trequartista, che ha parlato così a Sports.ru:

Juve, Inter e Napoli lo stanno seguendo. Ha un grande futuro perché sta dimostrando un livello elevato da diverse stagioni”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie