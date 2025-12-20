Mercato Napoli, Manna pensa alla stellina che infiamma l’Europa: c’è la conferma dell’agente

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha messo nel mirino Eduard Spertsyan, trequartista classe 2005 in forza al Krasnodar (campionato russo). A conferma di questa indiscrezione di mercato sono arrivate direttamente le parole dell’agente del giocatore. Intanto il Napoli fiuta l’affare e non è escluso che potrebbe presentare una proposta concreta, visto che sul giocatore c’è la concorrenza di due grandi club del campionato di Serie A come l’Inter e la Juventus.

Il Napoli punta tutto sul talento russo Eduard Spertsyan

Eduard Spertsyan è un nome sconosciuto a molti, ma non agli osservatori di calcio più attenti. Infatti il giocatore sta incantando il campionato russo con un bottino della bellezza di 9 gol e 13 assist in sole 25 presenze tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa, dei numeri da vera stellina.

A confermare l’interesse del Napoli nei confronti del giocatore ci ha pensato l’agente del trequartista, che ha parlato così a Sports.ru: