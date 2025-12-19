Ribaltone Napoli, contatto ufficiale tra i due club: azzurro mai così vicino all’addio?

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e in casa Napoli sono molteplici gli scenari da tenere in conto, sia in entrata che in uscita. A tal riguardo, il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del dibattito. L’attaccante classe 2000 sta trovando poco spazio in azzurro e l’avvicinarsi del mercato di gennaio riaccende riflessioni e contatti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari ha avviato un primo sondaggio per capire i margini di un’operazione in prestito. Una pista che nasce dalle dinamiche offensive del Napoli e dalla necessità del giocatore di trovare continuità in una fase chiave della stagione.

Il poco spazio di Lucca e le valutazioni del Napoli

La situazione di Lorenzo Lucca è legata al rendimento e alle gerarchie offensive del Napoli. L’attaccante sta giocando pochissimo e il suo minutaggio rischia di ridursi ulteriormente nel girone di ritorno. Il quadro è reso ancora più complesso dal rientro imminente di Romelu Lukaku, destinato a occupare un ruolo centrale nelle rotazioni offensive.

Da qui nasce una riflessione interna al club azzurro. La priorità resta la crescita del giocatore, che ha bisogno di spazio per completare il proprio percorso. In questo scenario, il prestito diventa una soluzione concreta e funzionale, senza intaccare il valore dell’investimento fatto dalla società.

Cagliari – Lucca: le ultime da Tuttosport

Secondo Tuttosport, il Cagliari ha alzato il telefono nei giorni scorsi per sondare il terreno e comprendere le intenzioni del Napoli sul fronte Lucca. Il club sardo è alla ricerca di rinforzi offensivi e vede nel centravanti classe 2000 un profilo adatto al proprio progetto tecnico.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi sta valutando la fattibilità dell’operazione, che sarebbe impostata sulla formula del prestito fino a giugno. Un’ipotesi che consentirebbe al Cagliari di aggiungere peso e presenza in area, e al Napoli di permettere al giocatore di accumulare minuti in Serie A.