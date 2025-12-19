Napoli, clamoroso ribaltone sul mercato? Un azzurro è pronto a dire addio!

Antonio Vergara si sta facendo spazio nelle gerarchie di Antonio Conte, trovando spezzoni importanti in questa prima parte di stagione: primi minuti in Serie A e in Champions League e tante grandi emozioni per un prodotto del settore giovanile del Napoli. Tuttavia, in un momento come l’emergenza appena attraversata a causa degli infortuni a centrocampo, ci si aspettava un minutaggio ancora maggiore, date le sue ottime prestazioni. Questa situazione non giova alla carriera del giovane italiano, che a gennaio potrebbe lasciare la Campania.

Vergara-Napoli, è addio? Spunta l’indiscrezione

Come ripreso dall’esperto di mercato Nicolò Schira, nel corso di mercato di gennaio potrebbe verificarsi un’operazione piuttosto inaspettata per il Napoli. Infatti, Antonio Vergara potrebbe salutare la Campania per approdare in una meta che possa garantirgli maggior minutaggio e possibilità di continuare a crescere. Dunque, durante il prossimo mese nulla è da escludere: al momento, sono 3 i club attenti al suo profilo, i quali potrebbero presentarsi alla porta del DS Manna con l’offerta di un prestito semestrale.

I prestiti precedenti di Vergara

Se si verificasse lo scenario di un prestito di Vergara lontano dal Napoli nel corso della finestra di mercato di gennaio, non sarebbe la prima volta in cui il classe ’03 si allontanerebbe dalla squadra in cui è cresciuto. Infatti, se Vergara è migliorato esponenzialmente come giocatore, è anche dovuto ai prestiti positivi prima alla Pro Vercelli e poi alla Reggiana. Il bilancio nel club piemontese conta 3 gol in 34 presenze; nel biennio in Emilia Romagna, invece, sono stati 5 gol e 5 assist in 42 presenze (spalmate in 2 stagioni). Un percorso verso l’alto.