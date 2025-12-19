Hojlund trascinatore contro il Milan, in estate fu vicino ai rossoneri: cosa lo spinse al Napoli

Home ->

Il Napoli vince e convince contro il Milan, portando a casa una finale che verrà disputata lunedì prossimo (la sfidante verrà decretata dal match di questa sera tra l’Inter e il Bologna). A far discutere, positivamente parlando, è Rasmus Hojlund, autore di una rete e grande protagonista anche nel gol siglato da David Neres.

Fa un certo effetto pensare che il danese fu a un passo dal Milan, proprio pochi giorni prima dell’assalto degli azzurri, dettato dall’infortunio di Romelu Lukaku. A soffermarsi su questo retroscena è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando come Antonio Conte è stato fondamentale a tal riguardo.

News SSC Napoli, il retroscena su Hojlund e il Milan

Il Napoli si gode Rasmus Hojlund, attaccante che è stato protagonista nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan. A parlarne è stato Tuttosport, che si sofferma anche sul ruolo di Antonio Conte nel suo avvento all’ombra del Vesuvio.

Di seguito, quanto scritto a tal proposito:

“Avere un centravanti a volte può aiutare. Lo sa bene Antonio Conte, che da anni si batte per avere sempre con se il fidato Romelu Lukaku e quando in estate il belga si è gravemente infortunato, ha puntato i piedi per avere a tutti i costi Rasmus Hojlund che in quei giorni stava riflettendo sulla proposta del Milan”.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
