Hojlund trascinatore contro il Milan, in estate fu vicino ai rossoneri: cosa lo spinse al Napoli

Il Napoli vince e convince contro il Milan, portando a casa una finale che verrà disputata lunedì prossimo (la sfidante verrà decretata dal match di questa sera tra l’Inter e il Bologna). A far discutere, positivamente parlando, è Rasmus Hojlund, autore di una rete e grande protagonista anche nel gol siglato da David Neres.

Fa un certo effetto pensare che il danese fu a un passo dal Milan, proprio pochi giorni prima dell’assalto degli azzurri, dettato dall’infortunio di Romelu Lukaku. A soffermarsi su questo retroscena è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando come Antonio Conte è stato fondamentale a tal riguardo.

News SSC Napoli, il retroscena su Hojlund e il Milan

Il Napoli si gode Rasmus Hojlund, attaccante che è stato protagonista nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan. A parlarne è stato Tuttosport, che si sofferma anche sul ruolo di Antonio Conte nel suo avvento all’ombra del Vesuvio.

Di seguito, quanto scritto a tal proposito: