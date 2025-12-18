“Verso la panchina”: il top player out in Napoli – Milan? Cosa trapela sulle formazioni

Mancano ormai poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Milan, valida per la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana (l’altra è in programma venerdì, tra l’Inter e il Bologna). Grande attesa in casa azzurra per un appuntamento che può regalare la finale e, di conseguenza, avvicinarsi alla possibile conquista di un altro trofeo.

Intanto, c’è curiosità per capire quali saranno le scelte di Antonio Conte e Max Allegri. In queste ultime ore, spunta un’idea a sorpresa per quanto riguarda la compagine rossonera: possibili le esclusioni, dal primo minuto, di Luka Modric e Davide Bartesaghi.

News Milan: Modric e non solo in panchina? Le ultime sulla formazione

Luka Modric potrebbe iniziare il match contro il Napoli dalla panchina. Questo è quanto viene fatto trapelare da Riyadh: al suo posto, se confermata tale indiscrezione battuta da molteplici fonti, dovrebbe esserci Ardon Jashari.

Possibili novità anche sulle fasce, con Pervis Estupinan che potrebbe giocare dal primo minuto a discapito di Davide Bartesaghi, reduce dalla doppietta in casa, in Serie A, contro il Sassuolo. Ancora poche ore e tutti i nodi di formazione, da una parte e dall’altra, verranno sciolti.