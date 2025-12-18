Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Verso la panchina”: il top player out in Napoli – Milan? Cosa trapela sulle formazioni

di
Napoli Milan: possibili novità a sorpresa sulle formazioni

Mancano ormai poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Milan, valida per la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana (l’altra è in programma venerdì, tra l’Inter e il Bologna). Grande attesa in casa azzurra per un appuntamento che può regalare la finale e, di conseguenza, avvicinarsi alla possibile conquista di un altro trofeo.

Intanto, c’è curiosità per capire quali saranno le scelte di Antonio Conte e Max Allegri. In queste ultime ore, spunta un’idea a sorpresa per quanto riguarda la compagine rossonera: possibili le esclusioni, dal primo minuto, di Luka Modric e Davide Bartesaghi.

News Milan: Modric e non solo in panchina? Le ultime sulla formazione

Luka Modric potrebbe iniziare il match contro il Napoli dalla panchina. Questo è quanto viene fatto trapelare da Riyadh: al suo posto, se confermata tale indiscrezione battuta da molteplici fonti, dovrebbe esserci Ardon Jashari.

Napoli Milan: possibili novità a sorpresa sulle formazioni
Napoli Milan: possibili novità a sorpresa sulle formazioni – ANSA – spaziomilan.it

Possibili novità anche sulle fasce, con Pervis Estupinan che potrebbe giocare dal primo minuto a discapito di Davide Bartesaghi, reduce dalla doppietta in casa, in Serie A, contro il Sassuolo. Ancora poche ore e tutti i nodi di formazione, da una parte e dall’altra, verranno sciolti.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie