“Questo è un regalo”: Chivu spiazza tutti sulla Supercoppa, lo ha detto sul Napoli!

Manca sempre meno per l’inizio della Supercoppa Italiana, che avrà il via questa sera con la prima delle due semifinale della competizione, tra Napoli e Milan. L’ambizione da parte dei campioni d’Italia in carica è quella di mettere in bacheca un trofeo sicuramente importante, anche per darsi ulteriore slancio per il prosieguo di stagione.

Nella serata di venerdì, invece, ci saranno Inter e Bologna a confrontarsi nell’altra semifinale: a parlarne è stato il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, che ha sottolineato come il nuovo format, quella delle Final Four, abbia in qualche modo “regalato” sia all’Inter che al Milan una chance di giocarsi un trofeo che, con il format precedente, non vi sarebbe stato possibile ambire.

Supercoppa Italiana: le parole di Chivu

Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna.

Queste le dichiarazioni del tecnico rumeno: