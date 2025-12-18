Napoli – Milan, svelate le formazioni UFFICIALI: c’è un escluso dell’ultim’ora!

Manca ormai pochissimo per il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Milan. Tutto pronto a Riyadh per una partita che potrebbe segnare anche il morale dei campioni d’Italia in carica: in caso di raggiungimento della finale, gli azzurri potrebbero godere sicuramente di una grande dose di fiducia. Le ultime due partite, contro Benfica e Udinese, sono state caratterizzate da due sconfitte e da due prestazioni non esattamente esaltanti.
Ora, però, tutto va lasciato alle spalle: c’è da conquistare il pass per la finale della Supercoppa Italiana. Di fronte ci sarà un Milan che, dal canto suo, vuole difendere il titolo conquistato nella stessa stagione.
Supercoppa Italiana, la formazione ufficiale scelta da Antonio Conte
In questi istanti, sono state rese note le scelte ufficiali di Antonio Conte per il Napoli in vista della sfida contro il Milan che tra poco avrà inizio.
Spunta un escluso a sorpresa: Alessandro Buongiorno partirà dalla panchina, con Juan Jesus che, in extremis, si è conquistato una maglia da titolare.
Di seguito, la formazione titolare degli azzurri:
NAPOLI (3-4-3) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte