Napoli-Milan, Cesari durissimo: “Zufferli disastroso. Rosso a Rabiot? C’è un fallo peggiore!”

È un Graziano Cesari durissimo, quello che è intervenuto negli studi di SportMediaset al termine di Napoli-Milan. L’ex arbitro ha analizzato la prestazione di Zufferli, ritenendolo gravemente insufficiente e analizzando dettagliatamente gli errori commessi dal direttore di gara. Su tutti, un mancato cartellino rosso per il Milan, ma non per il fallo di Rabiot.

Cesari critica Zufferli: perché manca un rosso al Milan

Parte subito in maniera diretta e forte Graziano Cesari:

“Non mi è piaciuto l’arbitraggio di Zufferli, sono troppi gli episodi che mi fanno giudicare non convincente l’operato del direttore di gara. I falli vanno fischiati e i cartellini usati. Nel primo tempo ha perso la partita con un paio di situazioni che poi hanno scatenato le polemiche. Hojlund nel primo tempo cade in area e fa sicuramente simulazione, non c’è contatto e andava ammonito per dare il segnale che certe cose in area non si fanno”.

Il commento sul fallo di Rabiot:

“E poi 7 minuti dopo il messaggio che passa è che in campo potessero fare tutti come volevano. Politano cerca il pallone, Rabiot lo colpisce da tergo e non c’è neanche una sanzione disciplinare. Non è possibile. Si deve fischiare e ammonire poco, ok, ma quello era almeno da giallo“.

Infine sul mancato rosso: