Napoli-Milan, Cesari durissimo: “Zufferli disastroso. Rosso a Rabiot? C’è un fallo peggiore!”

È un Graziano Cesari durissimo, quello che è intervenuto negli studi di SportMediaset al termine di Napoli-Milan. L’ex arbitro ha analizzato la prestazione di Zufferli, ritenendolo gravemente insufficiente e analizzando dettagliatamente gli errori commessi dal direttore di gara. Su tutti, un mancato cartellino rosso per il Milan, ma non per il fallo di Rabiot.
Cesari critica Zufferli: perché manca un rosso al Milan
Parte subito in maniera diretta e forte Graziano Cesari:
“Non mi è piaciuto l’arbitraggio di Zufferli, sono troppi gli episodi che mi fanno giudicare non convincente l’operato del direttore di gara. I falli vanno fischiati e i cartellini usati. Nel primo tempo ha perso la partita con un paio di situazioni che poi hanno scatenato le polemiche. Hojlund nel primo tempo cade in area e fa sicuramente simulazione, non c’è contatto e andava ammonito per dare il segnale che certe cose in area non si fanno”.
Il commento sul fallo di Rabiot:
“E poi 7 minuti dopo il messaggio che passa è che in campo potessero fare tutti come volevano. Politano cerca il pallone, Rabiot lo colpisce da tergo e non c’è neanche una sanzione disciplinare. Non è possibile. Si deve fischiare e ammonire poco, ok, ma quello era almeno da giallo“.
Infine sul mancato rosso:
“A un certo punto poi Maignan dà un bel manrovescio a Politano, c’è un check veloce fatto con Aureliano al VAR che decide di non intervenire. Poteva esserci il cartellino rosso per il portiere del Milan, la reazione di Maignan era da espulsione pur essendo una punizione per i rossoneri essendo iniziale fallo di Politano. Il finale di nervosismo, poi, non lo vorremmo mai vedere”.