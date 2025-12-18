Clamoroso Napoli, può andare alla Juve a gennaio: operazione inaspettata!

Il mercato di gennaio inizia a prendere forma e il nome di Lorenzo Lucca torna al centro delle discussioni. L’attaccante del Napoli, arrivato in estate, potrebbe cambiare maglia dopo pochi mesi. La Juventus – secondo tuttomercatoweb.com – osserva con attenzione, mentre il club partenopeo valuta le proprie scelte offensive. Tra rientri importanti, gerarchie che cambiano e formule ancora da definire, la posizione di Lucca diventa un tema concreto.
Lucca al Napoli, una stagione iniziata tra aspettative e concorrenza
Lorenzo Lucca è approdato al Napoli la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese. Un’operazione pensata per allungare le rotazioni offensive e garantire alternative fisiche in area.
L’attaccante classe 2000, però, ha dovuto fare i conti con una concorrenza importante. Il rendimento positivo di Rasmus Hojlund e il rientro dall’infortunio di Romelu Lukaku potrebbero ridurre lo spazio.
“Idea Lucca”: le ultime sull’interesse della Juve
In casa Juventus, il mercato invernale ruota attorno a una priorità chiara, il centrocampo. Tuttavia, non viene escluso un innesto offensivo. In questo contesto è tornato a circolare il nome di Lucca, profilo già seguito in passato. La Vecchia Signora, alle prese con un Vlahovic ko e con Jonathan David e Lois Openda ancora da inserire pienamente, valuta soluzioni alternative per il proprio reparto offensivo.
Tuttavia, il Napoli resta il perno di tale scenario: prima di ogni uscita, il club partenopeo dovrebbe riscattare anticipatamente, e per intero, Lucca dall’Udinese. Solo dopo, potrà eventualmente aprirsi a un prestito verso la Juventus, a patto che Aurelio De Laurentiis sia disposto ad aprire a tale scenario, magari con l’inserimento di un diritto di riscatto.