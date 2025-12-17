Supercoppa Italiana, montepremi da capogiro: ecco quanto può incassare il Napoli

Il Napoli arriva alla Supercoppa italiana 2025 da campione d’Italia e con la consapevolezza di giocarsi molto più di una coppa. Tra il 18 e il 22 dicembre, in Arabia Saudita, il torneo assegnerà premi economici sicuramente non trascurabili. Oltre 23 milioni di euro complessivi, distribuiti tra le squadre coinvolte e non solo. Per il Napoli, protagonista della Final Four insieme a Inter, Milan e Bologna, la competizione rappresenta un passaggio potenzialmente importante anche sul piano finanziario.
Supercoppa: oltre 23 milioni di montepremi
Il format della Final Four, ormai consolidato, continua a garantire numeri elevati. Anche per l’edizione 2025, come spiegato da Calcio&Finanza, il montepremi complessivo supererà i 23 milioni di euro. Un risultato legato all’organizzazione dell’evento in Arabia Saudita e ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.
La ripartizione dei premi è definita in modo preciso. Le due squadre che usciranno sconfitte dalle semifinali incasseranno 2,4 milioni di euro ciascuna. La finalista perdente porterà a casa 6,7 milioni. Alla vincitrice spetteranno invece 9,5 milioni di euro, cifra che potrà salire fino a 11 milioni complessivi grazie a un’ulteriore amichevole internazionale.
Quanto può incassare il Napoli
Per il Napoli, la Supercoppa rappresenta una continuità con il successo tricolore. La sola partecipazione alla Final Four garantisce un introito minimo di 2,4 milioni di euro. Un passaggio in finale permetterebbe al club di raggiungere almeno 6,7 milioni, una cifra significativa anche in ottica di programmazione stagionale.
Il massimo ritorno economico arriverebbe con la vittoria del trofeo. In quel caso il Napoli incasserebbe 9,5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero 1,5 milioni legati alla disputa di un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale. Il totale arriverebbe così a quota 11 milioni.
Le cifre della Supercoppa Italiana
Queste, in sintesi, le cifre in ballo per la Supercoppa, che avrà inizio nella serata di giovedì, con la sfida contro il Napoli:
- Semifinalista perdente – 2,4 milioni di euro
- Semifinalista perdente – 2,4 milioni di euro
- Finalista perdente – 6,7 milioni di euro
- Finalista vincente – 9,5 milioni di euro (a cui aggiungere 1,5 milioni per la disputa di un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale, per un massimo di 11 milioni)
- Altre squadre di Serie A – 2 milioni da dividere tra i club