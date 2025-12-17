Mercato Napoli, da Sky non hanno dubbi: annuncio sul possibile vice Di Lorenzo

Il mercato del Napoli continua a far discutere, anche se mancano poco più di dieci giorni dall’inizio della finestra invernale di gennaio. Oltre all’atteso colpo a centrocampo, i tifosi sperano possano esserci novità anche in altri ruoli, come quello del vice – Di Lorenzo. A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte
Le sue parole tracciano una linea netta: la società e Antonio Conte sembrano avere già soluzioni interne, senza la necessità di nuovi innesti immediati.
Le parole di Luca Marchetti a Radio Marte sul mercato del Napoli
L’intervento di Luca Marchetti ha spento diverse ipotesi di mercato legate alla fascia destra del Napoli. Il giornalista di Sky Sport è stato chiaro nel suo ragionamento, spiegando come il club non stia lavorando all’arrivo di un vice Di Lorenzo. Queste le sue parole a tal riguardo:
“Non penso invece che arrivi un vice-Di Lorenzo. In quel ruolo può giocare Spinazzola, c’è ancora Mazzocchi e quindi le soluzioni non mancano”.
Un passaggio che fotografa una strategia precisa, basata su adattabilità e risorse già presenti in rosa, senza forzare operazioni in entrata.
Spinazzola e Mazzocchi, le alternative già pronte
Secondo quanto riportato da Marchetti, il Napoli considererebbe Leonardo Spinazzola una soluzione credibile anche sulla corsia destra. Una scelta che rientra nella visione di Antonio Conte, allenatore abituato a valorizzare giocatori duttili e affidabili. Accanto a lui resta Pasquale Mazzocchi, elemento che conosce bene la rosa e che rappresentare un’alternativa ulteriore.
La posizione di Giovanni Di Lorenzo resta centrale nel progetto tecnico della SSC Napoli. Il capitano continua a essere un punto fermo, ma alle sue spalle il club ritiene di avere opzioni sufficienti per affrontare la stagione senza interventi urgenti sul mercato.