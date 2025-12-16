Napoli, Insigne sta con Conte: la sentenza in diretta

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese, il Napoli si prepara alla Supercoppa. L’impegno in Arabia sarà importante sia perchè metterà in palio il primo premio della stagione, ma anche perchè sarà l’occasione per gli azzurri di dimenticare in fretta le due sconfitte consecutive contro Benfica e, appunto, Udinese.

Napoli, Insigne sta con Conte

Dopo aver fatto visita all’Ospedale Santobono di Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Non poteva che esserci proprio la squadra azzurra al centro del dibattito.

“Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con un minutaggio molto elevato. Quest’anno, inoltre, c’è stata anche parecchia sfortuna legata agli infortuni, ma sono convinto che il mister saprà uscire anche da questa situazione”.

Ed ancora, Insigne ha parlato della corsa al titolo:

“Tante squadre in lotta per lo scudetto? Non mi sorprende: Inter, Milan e Napoli hanno grandi campioni. Sarà un campionato molto combattuto e potranno lottare fino alla fine, ma spero che alla fine possa essere il Napoli a trionfare”.

Quale sarà il futuro di Insigne?

Del possibile ritorno di Insigne in Serie A, se ne parla ormai da settimane. Una delle squadre accostate al campione napoletano è la Lazio di Claudio Lotito. Lo stesso Lorenzo ha risposto ancora ai microfoni di Sky Sport proprio del suo futuro.

“Mercato? Sono sereno, ho ancora tanto da dare e spero che possa uscire qualcosa”.