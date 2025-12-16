Mercato Napoli, due club sul talento azzurro: uno è di Serie A

Il Napoli si prepara alla Supercoppa, con un occhio sempre rivolto al mercato. Gli azzurri sono stati colpiti da diversi infortuni nel corso di questa prima parte della stagione, ma al netto di questo per alcuni il minutaggio è rimasto decisamente scarso. Da qui la possibilità che qualcuno possa cambiare aria nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Mercato Napoli, due club su Ambrosino: le ultime

Giuseppe Ambrosino è uno di quelli che potrebbe partire nel mese di gennaio: pochi i minuti raccolti in azzurro fino a questo momento, e da qui la possibilità di trovare maggiore spazio altrove. Ci sarebbero anche due club di Serie A a monitorare l’azzurro, come spiegato da Il Mattino.

“Per Ambrosino si sono mosse in tante: il Pisa in A, per esempio, ma anche club di B come la Sampdoria. Ad oggi non ci sono trattative concrete, è una di quelle situazioni che si sbloccheranno dopo il 15 gennaio. E occhio di nuovo al Celtic: l’allenatore Nancy ha chiesto un attaccante”