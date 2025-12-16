ESCLUSIVA – Fratelli Cannavaro futuri allenatori del Napoli? Le loro dichiarazioni sono da non credere

Quella napoletana non è di certo una piazza semplice e non è una novità assistere a clamorosi capovolgimenti di fronte. Negli ultimi anni ci sono state diverse dimostrazioni di ciò e non ci sarà da stupirsi se presto ce ne saranno altre. Con in panchina un mister fumantino come Antonio Conte non si può sicuramente mai stare tranquilli. E se in futuro a sedere sulla panchina del Napoli fossero Fabio e Paolo Cannavaro? In un’intervista ai nostri microfoni i diretti interessati non hanno chiuso a questo clamoroso scenario.
Napoli, futuro in panchina per i fratelli Cannavaro: “Mai dire mai”
Durante l’evento per i vent’anni dalla nascita della fondazione Cannavaro-Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro hanno delle rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli. Riprendendo le parole di Paolo riguardo il sogno mai realizzato di giocare assieme a suo fratello con la maglia del Napoli, abbiamo chiesto ai due fratelli se in futuro possa esserci la possibilità di sedere sulla panchina azzurra:
Visualizza questo post su Instagram
Queste le dichiarazioni di Paolo Cannavaro, che non esclude ad un clamoroso futuro sulla panchina del Napoli al fianco di Fabio, come già accaduto negli scorsi anni al Guangzhou e all’Udinese. Anche Fabio ha poi rilasciato delle dichiarazioni in merito:
Visualizza questo post su Instagram