ESCLUSIVA – Fratelli Cannavaro futuri allenatori del Napoli? Le loro dichiarazioni sono da non credere

Quella napoletana non è di certo una piazza semplice e non è una novità assistere a clamorosi capovolgimenti di fronte. Negli ultimi anni ci sono state diverse dimostrazioni di ciò e non ci sarà da stupirsi se presto ce ne saranno altre. Con in panchina un mister fumantino come Antonio Conte non si può sicuramente mai stare tranquilli. E se in futuro a sedere sulla panchina del Napoli fossero Fabio e Paolo Cannavaro? In un’intervista ai nostri microfoni i diretti interessati non hanno chiuso a questo clamoroso scenario.

Napoli, futuro in panchina per i fratelli Cannavaro: “Mai dire mai”

Durante l’evento per i vent’anni dalla nascita della fondazione Cannavaro-Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro hanno delle rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli. Riprendendo le parole di Paolo riguardo il sogno mai realizzato di giocare assieme a suo fratello con la maglia del Napoli, abbiamo chiesto ai due fratelli se in futuro possa esserci la possibilità di sedere sulla panchina azzurra:

Queste le dichiarazioni di Paolo Cannavaro, che non esclude ad un clamoroso futuro sulla panchina del Napoli al fianco di Fabio, come già accaduto negli scorsi anni al Guangzhou e all’Udinese. Anche Fabio ha poi rilasciato delle dichiarazioni in merito: